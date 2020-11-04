679 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 679 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 181 مبايعة بقيمة 324.03 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 38.08 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 285.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها الحبيه الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 28 مليوناً. وسجلت الرهونات 303.29 ملايين درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 221.69 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 81.6 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 199 مليون درهم ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 51.68 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 22 مليون درهم وأخرى بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

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