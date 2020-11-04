ترخيص 3400 مؤسسة فردية جديدة بالإمارات في أكتوبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ عدد المؤسسات الفردية الجديدة التي حصلت على ترخيص لممارسة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات 3400 مؤسسة خلال أكتوبر الماضي بنمو 1.2 % مقارنة مع سبتمبر، وفقاً للإحصائيات التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني. ساهم النمو في هذا النوع من النشاط في زيادة إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية المرخصة في الدولة إلى 292.4 ألف مؤسسة تشكل 42.4% من إجمالي عدد الشركات المسجلة على اختلاف أشكالها القانونية مع نهاية أكتوبر والبالغ 690 ألف شركة.

وأظهر السجل الاقتصادي الوطني أن أبوظبي لاتزال تتصدر المركز الأول من حيث إجمالي المؤسسات الفردية المرخصة والذي تجاوز 100 ألف مؤسسة بنهاية أكتوبر، فيما جاءت دبي بالمركز الثاني بواقع 74 ألف مؤسسة، والشارقة 55 ألف مؤسسة، وتوزع بقية العدد على الإمارات الأخرى.

وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كان لها أثر إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين.

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