جدول استثماري طموح مع الهند

المصدر: نيودلهي - وام

ترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الثامن لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى «فريق العمل المشترك» والذي عقد افتراضياً بسبب ظروف جائحة «كورونا»، حيث استعرض جدول أعمال استثمارياً طموحاً مع الهند.

وأكد الجانبان أهمية معالجة الحواجز المتصورة التي قد تعوق التجارة بين البلدين، بما فيها المسائل المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق والتدابير المفروضة على الاستيراد بين البلدين، وأي تعرفات وقيود تنظيمية على بعض منتجات الصادرات من أي من البلدين إلى الآخر.

واتفق الجانبان على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون على أعلى المستويات في مجالات مكافحة الإغراق والنظر في هذه القضايا على وجه السرعة بهدف البحث عن حلول مفيدة للطرفين. وحددت الإمارات القطاعات التي تتطلب مزيداً من التسهيلات لتعزيز النمو وترويج التجارة والاستثمارات الثنائية. واستعرض الجانبان «آلية المسار السريع» التي أنشأها فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك في 2018 لتسهيل الاستثمارات وتجاوز أي تحديات يواجهها المستثمرون الإماراتيون في الهند.

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