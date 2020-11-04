17 مليار درهم فائض الميزانية المجمّعة في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 17 ملياراً و75 مليون درهم خلال النصف الأول 2020 مقارنة بفائض 49 ملياراً و428 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات وصول الإيرادات إلى 178.09 ملياراً في النصف الأول، مقارنة بـ 249.87 ملياراً في الفترة نفسها من 2019، وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» للبيانات، جاءت إيرادات النصف الأول بواقع 58.78 ملياراً من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى.

فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 112.6 ملياراً، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 6.64 مليارات درهم. ووصل الإنفاق الجاري إلى 161 مليار درهم خلال النصف الأول، مقابل 200.4 مليار في الفترة المقارنة من 2019.

وتوزع الإنفاق بواقع 56.98 ملياراً لتعويضات العاملين (الرواتب) بزيادة 4.8% من 54.37 ملياراً، و443 مليون درهم للمنح، و29.4 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و21.6 ملياراً للإعانات المالية، و40.96 ملياراً لاستخدام السلع والخدمات، و2.3 مليار لاستهلاك رأس المال الثابت، والمصروفات الأخرى 6.76 مليارات درهم.

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