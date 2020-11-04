دبي أفضل مدينة في المنطقة للاحتفال بأعياد العام الجديد

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

قال موقع بيج «سفن ترافيل» في تقريره السنوي إن دبي احتلت المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و14 عالمياً في قائمة أكثر 50 مدينة تعد الأفضل للاحتفال بأعياد العام الجديد 2021، متقدمة على مدن عدة ومن بينها بلفاست وأورلاندو في فلوريدا ولاس فيغاس وباريس وبودابست ولندن وشلالات نياغرا وبرلين وموسكو وهونغ كونغ وبرشلونة.

وذكر التقرير أن احتفالات العام الجديد في دبي دائماً ما تكون حدثاً كبيراً من الألعاب النارية الرائعة وظهور المشاهير، فالمدينة تعرف كيف تبهر العالم في العام الجديد بأناقة. وهذه الحفلات الساحرة على الشاطئ وعروض الألعاب النارية الرائعة التي تشتهر بها المدينة.

ولتحديد المدن التي تتصدر قوائم الاحتفالات بالعام الجديد، سأل الموقع الجمهور البالغ عدده 1.5 مليون شخص عن المكان الذي يرغبون في الاحتفال فيه بأعياد العام الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً احتفالات المدينة والجوائز السابقة للجولة النهائية.

ووفق التقرير، حلت ريكيافيك بآيسلندا في المرتبة الأولى، وكوه فانجان بتايلاند في المرتبة الثانية، وسيدني في المرتبة الثالثة ونيويورك الرابعة وفالبارايسو بتشيلي في المرتبة الخامسة.

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