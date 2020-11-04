10 ملايين أرباح «التجاري الدولي» في 9 أشهر

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلن البنك التجاري الدولي أمس نتائجه المالية للربع الثالث 2020، حيث بلغ صافي الأرباح 10,4 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: مع استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد 19 على حياتنا اليومية والأعمال في جميع أنحاء العالم، قمنا بتركيز جهودنا على دعم عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة. وتعكس نتائجنا المالية للربع الثالث من هذا العام الصعوبات غير المسبوقة والناجمة عن هذه الجائحة. وسنواصل تركيزنا على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، وكذلك الاستمرارية في خدمة عملائنا طوال الفترة المتبقية من هذا العام.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% حتى تاريخه، مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي من 580 مليون درهم إلى 612 مليون درهم خلال العام الحالي. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 19% حتى تاريخه، مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي من 262 مليون درهم إلى 211 مليون درهم خلال العام الحالي. وحقق البنك ثباتاً في معدل كفاية رأس المال عند 15.7% مقارنة بـ15.4 خلال نفس الفترة.

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