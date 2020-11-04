%102 ارتفاع صافي أرباح «دبي للاستثمار» للربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق أرباح صافية قدرها 213 مليون درهم للربع الثالث 2020، بزيادة قدرها 102%، مقارنة مع 105 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الشركة ربحاً صافياً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بقيمة 418 مليون درهم، مقارنة مع 458 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. أما إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر، فقد بلغ 1.90 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 21.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 20.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: رغم الظروف الصعبة، فقد تمكنت دبي للاستثمار من تحقيق أداء قوي خلال هذا الربع. وبدأت مختلف الأنشطة والأعمال عموماً تسجل انتعاشاً، لذا نقوم في الشركة على التأقلم مع ظروف العمل المتغيرة.

وتمثل المراجعة الدقيقة والتحليل والاستغلال الأمثل للموارد، إلى جانب استراتيجية النمو للشركة، عوامل أساسية لتعزيز القدرة على تجاوز التحديات في ممارسة الأعمال. ويعد الإطلاق المرتقب لصندوق الاستثمار العقاري من قبل المال كابيتال، إحدى الشركات التابعة لدبي للاستثمار، أحد الأمثلة على ذلك والذي من المتوقع إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي في شهر يناير 2021.

وفي ظل الظروف الراهنة التي نعيشها، يواصل المستثمرون بحثهم عن عوائد جذابة وآمنة على المدى البعيد، لذا سيؤدي قرار إدراج صندوق المال كابيتال ريت في سوق دبي المالي إلى تلبية مختلف احتياجات المستثمرين وتزويدهم بأداة استثمارية عالية السيولة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى قطاع العقارات.

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