حملة خليجية مشتركة لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ورفع الوعي بطرق الاحتيال والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية مما يعمل على زيادة معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها.

يأتي ذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وتماشياً مع توجيهات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة بالأسواق المالية بدول المجلس.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف بالحملة التي تأتي كثمرة تعاون بين دول الخليج. وأوضح أن الأسواق المالية توفر فرصاً استثمارية من شأنها تعزيز الاقتصادات الوطنية والإقليمية، كما تساهم الأسواق بتعزيز متانة الاقتصادات الخليجية، ما انعكس على انضمام عدد من الأسواق الخليجية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وأكد أهمية دور التوعية المالية في توفير المعلومات الهامة للمستثمرين ومساهمتها في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب للمستثمرين مما يعزز من وجود أسواق مالية آمنة للاستثمار.

«ملم»

برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم» هو برنامج توعوي مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستهدف كافة فئات المجتمع «جمهور المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين والمبتدئين بالأسواق والمهتمين بالأسواق المالية، طلبة المدارس والجامعات، رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».

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