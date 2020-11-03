اقتصادية الشارقة تنجز 1528 رخصة في المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث

المصدر: الشارقة- البيان

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 1528 رخصة صادرة ومجددة خلال الربع الثالث بنمو 13% عن الفترة نفسها من العام 2019 ، وذلك بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة في المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الثالث 2020 عن أن عدد الرخص الصادرة بفروع الدائرة في المنطقة الشرقية بلغ 146 رخصة بارتفاع 36% مقارنة بالفترة نفسها من الربع الثالث 2019، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 1382 رخصة بنمو 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع خورفكان خلال الربع الثالث من العام الحالي 721 رخصة بنمو 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما جاء فرع كلباء ثانيا بإجمالي 673 رخصة بنمو 10%، وفرع دبا الحصن ثالثاً بمجموع 134 رخصة بنمو 7%.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تولي عنايةً فائقةً بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، ولا سيما المنطقة الشرقية والتي تشهد عناية كبيرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات لنمو مستدام لاقتصاد الإمارة ، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والمدعومة باستمرارية الحركة التطويرية.

حيث تم افتتاح المنطقة التراثية بمدينة خورفكان وعدد من المرافق السياحية والحضرية وكذلك طريق كلباء والمشاريع السياحية والتجارية المقامة على جانبي الطريق والتي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها. وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.

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