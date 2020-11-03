«جلف كابيتال» توقع اتفاقية مبادئ منظمة الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جلف كابيتال» لإدارة الأصول البديلة في الأسواق النامية اليوم أنها انضمت رسمياً إلى شبكة المستثمرين العالميين التابعة للأمم المتحدة من أجل التعاون معاً لتطبيق مبادئ وأسس الاستدامة في النظام المالي العالمي. وقد قامت الشركة بتأكيد التزامها رسمياً الاستثمار المسؤول عندما وقعت على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

تعمل «مبادئ الاستثمار المسؤول» على فهم آثار الاستثمار في العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة إضافة إلى دعم شبكتها من المستثمرين من حول العالم، والذين وقعوا على مبادئها، كما تعمل على دمج هذه العناصر في القرارات المتعلقة باستثماراتهم وعمليات التملك التي ينفذونها. وقد طُورت تلك المبادئ من قِبل القطاع المالي العالمي .

حيث تقوم على فكرة أن القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة قد تؤثر في أداء المحافظ الاستثمارية وبالتالي يجب على المستثمرين أن يأخذوها في عين الاعتبار إذا ما أرادوا الإيفاء بواجباتهم الائتمانية. ومن خلال تطبيق هذه المبادئ، تساهم «جلف كابيتال» في عملية تطوير نظام مالي عالمي أكثر استدامة بينما تكون في الوقت نفسه قد حسنت من تأثير شركاتها التابعة في المجتمع والبيئة.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والمدير المشارك في «جلف كابيتال»: تضع جلف كابيتال الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في صميم قراراتها الاستثمارية وعملياتها وإجراءاتها المؤسسية. وتوقيعنا على مبادئ الاستثمار المسؤول المدعومة من الأمم المتحدة يتيح لنا رسمياً التأكيد على التزامنا مراعاة تلك المبادئ.

وباعتبارنا شركة تتمتع بانتشار عالمي، فإن سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية يجب أن تراعي تأثير قراراتنا الاستثمارية في المجتمع ككل في وقت يجب فيه على شركات الخدمات المالية أن تنسق أهدافها مع الأهداف الأوسع للمجتمع. وعلى المدى البعيد، نؤمن بأن الاستثمار المسؤول هو الطريقة المستدامة الوحيدة لتوليد عائدات ممتازة في حين نقوم في الوقت ذاته بتحسين تأثير شركاتنا في المجتمع وفي البيئة.

وكجزء من التزام «جلف كابيتال» التمسك بمبادئ الاستثمار المسؤول الستة، ستتخذ الشركة سلسلة من الخطوات في عام 2020 لتطبيق قواعد مبادئ الاستثمار المسؤول داخل الشركة. وتشتمل تلك القواعد على تعزيز استراتيجية الشركة في المجال البيئي والاجتماعي ومجال الحوكمة يلي ذلك دراسة حول كيفية دمج تلك القواعد في عموم شبكة الشركات التابعة لمحافظ «جلف كابيتال»، وذلك كجزء من سياستها النشطة والمسؤولة في مجال التملك.

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