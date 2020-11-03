31 مشروعاً تشارك ضمن البرنامج الوطني «إشراقة»

المصدر: عجمان - (البيان)

قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني «إشراقة» إن البرنامج استقبل خلال مرحلته الأولى 31 مشروعاً للمشاركة في فئتي البرنامج «الأمن الغذائي والصحة»، حيث استحوذ مجال الأمن الغذائي على 18 مشروعاً تأهل منها 5 مشاريع ومجال الصحة 13 مشروعاً تأهل منها 4 مشاريع يحق لها دخول المرحلة الثانية من التقييم.

وأشارت إلى أن برنامج «إشراقة» اعتمد لجنة متخصصة تضم عدداً من أصحاب الخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار لفرز وتقييم طلبات المشاريع المشاركة وفق الشروط والضوابط التي أعلنتها اللجنة المنظمة للبرنامج ومنها «ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة، تقديم مشروع مبتكر(خدمة/منتج) جديد أو قائم أو متوفر كنموذج مبدئي على أن يتضمن المشروع أحد المجالين ـ الأمن الغذائي أو الصحة.، مع التزام المُشارِكة بتقديم عرض مختصر عن مشروعها مع حضور الورش التدريبية وجلسات التوجيه». ويستهدف البرنامج السيدات ورائدات الأعمال المواطنات.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بتنوع الأفكار والمشاريع المشاركة في البرنامج في دورته الأولى، الأمر الذي يعكس اهتمام السيدات بالمشاريع الوطنية ذات الصلة بتحقيق الاستدامة ووعيهن بضرورة مواكبة الأجندة الوطنية لاقتصاد الدولة.

وأكدت أن البرنامج بشكل عام جاء ليواكب أهداف وخطط مجلس سيدات أعمال عجمان بما يتماشى مع توجهات إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات عامة، وتوفير منصة تستهدف رائدات الأعمال الإماراتيات صاحبات المشاريع والأفكار المبتكرة لتسليط الضوء على النماذج الرائدة والمتميزة وتعزيز فرص تبادل الخبرات بين المشاركات واختيار مشروع فائز في كل مجال «الأمن الغذائي والصحة» لتقديم الدعم المناسب له مع توفير التدريب وتقديم الاستشارات لتطوير المشروع أو الفكرة، بالإضافة إلى توفير مناخ تنافسي لتعزيز روح الإبداع بين السيدات المشاركات.

وأضافت أن البرنامج له دور حيوي في تعزيز آليات مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كوفيد ـ19 ورصد حلول إبداعية لتطوير واستدامة المشاريع والمنتجات، والتعاون مع صاحبات الأعمال والأفكار المبدعة لتطوير مشاريع اقتصادية مرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة بما يتوافق مع توجهات الدولة.

وأوضحت أن اللجنة حرصت على تعزيز استفادة سيدات ورائدات الأعمال بشكل عام من خلال توفير عدد من ورش العمل المتخصصة خلال المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج بهدف تزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير الأفكار والمشاريع واستدامتها.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى الداعم الرئيسي ـ غرفة تجارة وصناعة عجمان على تبنيها ورعايتها للبرنامج الوطني «إشراقة»، إضافة إلى الشركاء الإستراتيجيين «الأمن الغذائي والمائي، البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ وزارة الاقتصاد، ICBA ـ نزرع للغد ومركز رواد للاستشارات الإدارية والتدريب».

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