إطلاق أول بطاقة تسوّق إلكتروني بعلامة تجارية مشتركة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك المشرق؛ ونون؛ منصة التسوّق الإلكتروني المحلية بطاقة «المشرق-نون المميز» من فيزا، أول بطاقة تسوّق إلكتروني ائتمانية تحمل علامة تجارية مشتركة في الإمارات. والبطاقة الجديدة متاحة للعملاء اعتباراً من اليوم. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة باستخدام المنصات الرقمية للبنك دون الحاجة لأية معاملات ورقية، ومن ثم سيستلمون بطاقتهم الرقمية في أقل من ثلاث ساعات.

ويحصل حاملو البطاقات على مكافأة ترحيبية بقيمة 500 درهم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المزايا، تشمل استرداداً نقدياً بنسبة 3.5% على جميع عمليات الشراء على منصة نون، وبنسبة 1% على جميع عمليات الشراء الأخرى المحلية والدولية، وإعفاء كامل من الرسوم السنوية. علاوة على ذلك، سيحصل أصحاب البطاقات على مميزات حصرية من نون مع اشتراك مجاني ببرنامج نون المميز لولاء العملاء، تشمل التوصيل المجاني لجميع طلبات نون إكسبرس، وتخفيضات إضافية لدى العديد من المتاجر وشركاء البيع بالتجزئة. ويمثل إطلاق البطاقة أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها أخيراً بين بنك المشرق ونون.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك المشرق: «يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً ملحوظاً، في الوقت الذي أخذ فيه المزيد من العملاء بالاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت لشراء حاجياتهم اليومية الأساسية. ونهدف من خلال شراكتنا مع «نون» و«فيزا» إلى تزويد عملائنا بحلول دفع سلسة وآمنة تساعدهم على التسوق بحرية عبر الإنترنت. ونحن فخورون للغاية بإطلاق هذا المنتج الجديد الذي يتمتع بمميزات تنافسية عالية، ويقدم تجربة مستخدم متميزة ومعزّزة بأحدث الابتكارات الرقمية. وهذه ليست سوى البداية في سلسلة طويلة من المنتجات المبتكرة التي يعتزم بنك المشرق إطلاقها في المستقبل القريب».

وقال حسين إيرول، رئيس العمليات الاستراتيجية في شركة «نون»: سيتمكن العملاء الذين يحصلون على البطاقة من الوصول بشكل فوري إلى مجموعة واسعة من المزايا الرائعة، مما سيجعل من تسوقهم على موقع noon.com تجربة مجزية للغاية. وفي الوقت الذي نشهد فيه توجه عدد غير مسبوق من العملاء نحو التسوق الإلكتروني، هناك الكثير ممن يقومون بتجربة الدفع الإلكتروني للمرة الأولى على الإطلاق. ونحن سعداء بإطلاق هذه البطاقة قبيل موعد انطلاق تخفيضات «الجمعة الصفراء»، موسم التخفيضات السنوي الأكبر على الإطلاق على منصة «نون». ونحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع بنك المشرق وفيزا لتوفير المزيد من تجارب التسوق السلسة والممتعة لعملائنا».

وقال شهباز خان، مدير عام شركة «فيزا» في الإمارات: «كشفت نتائج دراسة نشرتها فيزا أخيراً بالتعاون مع شرطة دبي واقتصادية دبي، تناولت تأثير تداعيات وباء «كوفيد 19» على عادات الدفع بين المستهلكين في الإمارات، بأن أكثر من نصف المستهلكين في الدولة باتوا يتسوقون أكثر عبر الإنترنت منذ تفشي الوباء، في حين يفضل نحو 61٪ منهم الدفع باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية مقارنة بالدفع عند الاستلام. ويمثل إطلاق بطاقة «المشرق-نون المميز» من فيزا بالنسبة لنا خطوة مهمة للغاية ستعمل على تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني لحاملي بطاقاتنا، وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة».

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