إدراج صكوك بـ 600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: (دبي-البيان)

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية.

ستدعم عائدات الصكوك الأنشطة التنموية واسعة النطاق للمؤسسة في دولها الأعضاء الخمسة والخمسين.

تم إصدار هذه الصكوك لمدة خمس سنوات، وبعائد يزيد على 140 نقطة أساس فوق معدل متوسط المقايضات، ووصل حد الاكتتاب ما يقارب ثلاثة أضعاف بما في ذلك طلبات من المديرين الرئيسيين المشتركين. وتم تخصيص 4% من الإصدار للمملكة المتحدة وأوروبا، و21% لآسيا، و75% للشرق الأوسط.

ويعتبر هذا ثاني إصدار للصكوك من قبل المؤسسة إثر إصداره الأول لصكوك بقيمة 300 مليون دولار في عام 2016.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يضيف الإدراج المزيد من الدعم لنمو دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

ورفع الإدراج الأخيرالقيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 74.05 مليار دولار.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «ملتزمون بخدمة المصدرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي».

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