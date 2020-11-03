23 مليون درهم أرباح «إشراق» الفصلية

المصدر: أبوظبي-البيان

حققت شركة «إشراق للاستثمار»، أرباح صافية للربع الثالث بلغت 23.06 مليون درهم، فيما سجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 3.6 ملايين درهم في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وحققت استثمارات الشركة دخلاً نقدياً بلغ 18.7 مليون درهم خلال 9 أشهر، واستردت محفظة الشركة للاستثمار في الأسهم 24 مليون درهم من الخسائر غير النقدية التي تكبدتها نتيجة الركود الذي شهدته السوق بسبب تفشي كورونا خلال الربع الأول.

وحققت معدلات إشغال التأجير والضيافة 93٪ و73٪ على التوالي بفضل استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.

ويجري العمل على قدم وساق لاستكمال مشروع الشركة مارينا رايز متعدد الاستخدامات في جزيرة الريم بحلول الربع الأخير.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة:«نواصل التركيز على أرباح إشراق النقدية المحتملة واستراتيجية التنوع بعيداً عن الاستثمارات العقارية. وبالرغم من الاضطرابات الشديدة التي شهدها العام الحالي، فقد تفوقت محفظتنا المدرة للإيرادات على نظيراتها».

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