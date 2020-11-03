378 % نمو العملات الرئيسية ببورصة الذهب

المصدر: (دبي- البيان)

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع تسجيلها نمواً قوياً خلال شهر أكتوبر، حيث حققت منتجات أزواج العملات الرئيسية الستة G6 أداء متميزاً خلال هذا الشهر في أحجام التداول، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة بلغت 378% منذ بداية العام حتى تاريخه. وحققت العقود الآجلة لليورو والجنيه الاسترليني أقوى مستويات الأداء، مسجلة نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 67%، و392% على التوالي.

واستمر اهتمام المشاركين في السوق خلال الشهر الماضي بالأصول الآمنة البديلة، حيث سجلت البورصة ارتفاعاً كبيراً في تداول منتج عقود الفضة الآجلة مع نمو أحجام التداول بنسبة 99% على أساس سنوي.

وسجلت البورصة أعلى أحجام تداول وقيمة ومعدل اهتمام مفتوح لمنتج العقود الآجلة المتجددة للجنيه الاسترليني، مع تداول 2142 عقداً، بقيمة 28 مليون دولار منذ إطلاقها في شهر يوليو الماضي، وسجل العقد الأسبوعي الآجل للروبية الهندية ثاني أعلى قيمة تداول منذ بداية العام 2020 مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بواقع 495 على أساس سنوي.

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