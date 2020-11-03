برامج تدريبية على التسويق الرقمي في كلية دبي للسياحة

المصدر: دبي- البيان

عقدت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» شراكة مع يوداسيتي Udacity، المزود العالمي للتدريب الإلكتروني على المهارات التقنية التي تؤهل الكوادر الوظيفية للمهن المطلوبة في المستقبل.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير برامج تدريبية في مجال التسويق الرقمي وتصميم تجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات وكفاءة المختصين والمهنيين العاملين في القطاع السياحي ومواكبة التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي والاستفادة من منظومة البيانات في صنع القرار في المؤسسات.

مهارات

وجاء اختيار الكلية للشراكة مع Udacity لكونها تنتهج مفهوم التعلم عبر التدريب العملي على المشاريع وذلك بهدف تطوير مهارات تبني التقنيات الناشئة. وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، سيتم تنظيم برامج تدريبية متخصصة بتطوير المهارات اللازمة لإطلاق حملات مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «يشهد العالم تغيرات متسارعة، وهو ما يتطلب منا مواكبتها والتكيف مع الحقائق الجديدة التي يفرزها الاقتصاد الرقمي، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والابتكار إذا ما أردنا تحقيق الريادة والنجاح.

وتهدف كلية دبي للسياحة من خلال هذه الشراكة مع Udacity إلى ضمان استفادة موظفي دبي للسياحة من برامج التدريب على التقنيات الحديثة، لاسيما مع شركة رائدة تتمتع بالخبرة والتجربة في تقديم مثل هذه البرامج، وهو ما سينقل الكلية إلى مرحلة متقدمة من التعليم، ويشكل أيضاً إضافة قيمة للمسيرة المهنية لموظفي الدائرة من خلال إعدادهم لوظائف رقمية مستقبلية».

تقنيات

وقال غابي دالبورتو، الرئيس التنفيذي لشركة Udacity: يسرنا عقد هذه الشراكة مع كلية دبي للسياحة لبناء قوة عاملة قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة. إننا ملتزمون بدعم رحلة التحول الرقمي لـ «دبي للسياحة»، وتمكين فرق عملها من مواجهة التحديات وحل المشكلات وتلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين.

ويُمكّن نموذج التدريب الخاص بشركة Udacity المؤسسات من إعداد موظفين قادرين على التعامل مع التقنيات الناشئة وممارسات الأعمال في غضون ستة أشهر، حيث تتميز برامج Nanodegree من Udacity التي تم إطلاقها بالاشتراك مع متخصصين وتهتم بالتدريب العملي من خلال مشاريع متوافقة من مختلف السيناريوهات في الواقع، بحيث تضيف بعداً آخر للحصص التدريبية الأخرى التي يقدمها المحاضرون والمدربون.

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