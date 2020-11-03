«العربية» على رأس أفضل 100 شركة طيران

المصدر: (الشارقة- البيان)

حصدت «العربية للطيران»، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المركز الأول في قائمة مجلة «ايرفاينانس» لأفضل 100 شركة طيران عالمية، وذلك في أعقاب تقييم المجلة للأداء الذي قدمته هذه الشركات وفقاً لعدة مقاييس مالية وتشغيلية منها إجمالي الإيرادات، وصافي الدخل، وهوامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، والرسوم الثابتة، والسيولة، والرفع المالي، وحجم الأسطول ومتوسط عمره. وقد تبوأت «العربية للطيران» المركز الأول للمرة الأولى.

وقيَمت القائمة مقاييس الأداء والوضع المالي لجميع الشركات خلال الأشهر الـ12 الأخيرة بدءاً من 31 مارس 2019 إلى 31 مارس 2020، حيث تفوقت «العربية للطيران» على 99 شركة طيران عالمية أخرى بعد تسجيل أعلى متوسط في كافة المقاييس التي أخذها التقرير بعين الاعتبار.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يأتي حلول العربية في المركز الأول تأكيداً لمقومات الشركة القوية والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي. ورغم التحديات المتنوعة التي شهدتها بيئة العمليات التشغيلية لقطاع الطيران، أكدت المقاييس المتعددة امتلاكنا نقاط قوة شاملة تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا على حد سواء.

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