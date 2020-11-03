«دناتا» شركة العام للمناولة الأرضية للسنة السادسة

المصدر: دبي- البيان

نالت دناتا لقب «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة السادسة على التوالي، وذلك خلال حفل جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2020.

وتسلم الجائزة، التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، روس مارينو نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطارات الدولية.

وقال روس مارينو: «يسرنا نيل جائزة شركة العام للمناولة الأرضية المرموقة للسنة السادسة على التوالي. وتؤكد هذه الجائزة التزام فريق عملنا المستمر بالسلامة والابتكار والتميز في الخدمة خلال عام حافل بالتحديات. ونحن نواصل جهودنا للوفاء بوعودنا للعملاء في كل محطة من محطات دناتا حول العالم».

وواصلت دناتا خلال عام 2020 تقديم خدمات جوية موثوقة وآمنة لدعم العملاء من شركات الطيران والمجتمعات المحلية في ظل تحديات «كوفيد 19». وعلى الرغم من انخفاض عدد رحلات الركاب بشكل كبير على مستوى العالم، إلا أن الطلب على خدمات الشحن الجوي بقي مستقراً، و تعاونت دناتا بشكل وثيق مع السلطات الحكومية والعملاء والموردين للحفاظ على انسياب التجارة العالمية وتدفق السلع الأساسية.

وتعاملت فرق دناتا مع أكثر من 90 ألف طن من معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية الضرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتستخدم دناتا في جميع محطات الشحن، البالغ عددها 46 محطة، أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمستودعات المعتمدة للتعامل مع شحنات الأدوية واللقاحات وفق أعلى المعايير الدولية. وتتعامل مستودعات الشركة مع كميات كبيرة من الشحنات ويمكنها التوسع أكثر للتعامل مع لقاح «كوفيد 19» عند الطلب.

وتكيّفت دناتا مع احتياجات العملاء المتغيرة. فقد أدخل العديد من شركات الطيران سعة شحن إضافية باستخدام طائرات الركاب بعد إزالة المقاعد كلياً أو جزئياً من مقصورات الركاب لتلبية الطلب القوي على الشحن الجوي. وعززت دناتا الخدمات، وتحسين العمليات وتدريب الموظفين للتعامل بأمان وفاعلية مع طائرات الركاب التي تحمل البضائع فقط.

واستثمرت دناتا في توسيع عمليات الشحن حيث افتتحت منشآت حديثة ببروكسل (بلجيكا) ولندن ومانشستر (المملكة المتحدة).

ويتجلى تميز وجودة خدمات مناولة دناتا في نيلها شهادات وجوائز تشمل اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية في أمستردام (هولندا) وسنغافورة وشهادة تسجيل تدقيق سلامة العمليات الأرضية في أربيل (العراق) وسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة).

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