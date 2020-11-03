7000 امرأة يشترين عقارات بـ 10 مليارات في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تزايدت استثمارات النساء في السوق العقاري بدبي، حيث قامت 7 آلاف امرأة، بتسجيل 7,952 استثماراً عقارياً، زادت قيمتها على 10.3 مليارات درهم، في 9 أشهر، بما يؤكد جاذبية السوق العقاري في دبي، كملاذ آمن لجميع فئات وشرائح المستثمرين، داخل وخارج الدولة، وبذلك يرتفع إجمالي استثمارات النساء خلال الأعوام العشرة الماضية إلى أكثر من 173 مليار درهم.

وذلك وفقاً لتصريحات خاصة من المتحدث الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لـ «البيان الاقتصادي». وكانت البيانات أظهرت في وقت سابق من العام الجاري، تجاوز استثمارات النساء في عقارات دبي، 27.5 مليار درهم، خلال عام 2019، بارتفاع قيمته 5.7 مليارات درهم عن عام 2018.

وأكد المتحدث الرسمي للدائرة، على عمق الدور الذي تلعبه المرأة في قطاع الاستثمار العقاري، بوصفها محركاً أساسياً في القطاع العقاري، وموجودة فيه بقوة، سواء أكانت مستثمرة أو محفزة للرجل على الاستثمار، أو عاملة في عناوين هندسية في قطاع الإنشاءات وقطاع الديكور، وصولاً إلى دورها البارز في قطاع الوساطة العقاري.

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