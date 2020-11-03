«الأوراق المالية» تُحذر من شركتين غير مرخصتين

المصدر: (أبوظبي– رامي سميح)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من شركتين ماليتين وهما «ستانسفيلد» لإدارة صندوق الاستثمار و«وان فاينشيال ماركت»، مشيرة إلى أنهما غير مرخصتين من قبلها.

وقالت الهيئة إن الشركتين غير مرخصتين من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركتين بهذه الصفة.وأكدت أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

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