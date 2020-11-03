«دانة غاز» تسدد صكوكها بالكامل

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

سددت شركة دانة غاز 309 ملايين دولار من صكوكها، وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل.

وأكد وكيل الدفع الرئيسي استلام الأموال المستحقة، حيث قام بتوزيعها عبر نظام المقاصة أمس، وهو يوم العمل الثاني من تاريخ الاسترداد المُحدد في 31 أكتوبر 2020. وسيستلم المشاركون في نظام المقاصة هذه الأموال في يوم العمل التالي.

ولا يترتب على دانة غاز الآن أي التزامات مالية سوى تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن «ليبور» (ليبور +3%). وبذلك ستقل تكلفة التمويل السنوية للشركة عن ثلاثة ملايين دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «قمنا بتسوية جميع التزاماتنا مع حملة الصكوك مثلما كان مخططاً، كما نجحنا في خفض التكاليف التمويلية بصورة كبيرة. وتمتلك الشركة نموذج أعمال قوي للغاية كما تتمتع بإمكانات نمو واعدة انطلاقاً من قاعدة أصولها التي تضم (بمجرّد اكتمال صفقة البيع المعلنة لأصول الشركة في السوق المصرية) حقلين من الطراز العالمي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى قطاع بحري استكشافي واعد في مصر».

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