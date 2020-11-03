إطلاق تطبيق «ذكي» لتأمين السيارات في الدولة

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة «أديندا القابضة»، بالشراكة مع «الوثبة الوطنية للتأمين»، أول تطبيق ذكي لتأمين السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح تطبيق «هلا» الجديد، للعملاء، شراء بوالص التأمين على السيارات، وتقديم المطالبات عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى تقديم مكافآت للسائقين عن كل يوم يقودون فيه سياراتهم من دون حوادث. ويهدف تطبيق «هلا»، إلى تشجيع العملاء على القيادة بأمان، وتسهيل استرداد تعويضات التأمين على سياراتهم، من خلال نظام مكافآت خاص بهم.

ويمكن للسائقين، الذين يكملون عاماً واحداً من دون حوادث سير، الاستفادة من خصم كبير على أقساط السنوات التالية، بالإضافة إلى مكافآت فورية، بعد أيام من حيازتهم وثيقة «هلا»، مثل الحصول على وجبات طعام مجاناً، وخصومات على الإقامات الفندقية، وعضويات الصالات الرياضية.

وتأسست «هلا»، بمبادرة من مستثمرين أفراد وشركات استثمار، بما فيها الصندوق العماني للتكنولوجيا، والبنك العربي و«500 Startups».

وقال وليد الذيب، الرئيس التنفيذي لـ «هلا»: «أردنا تغيير الممارسات التقليدية السارية في القطاع. فقد اعتاد العملاء على التعامل مع الشركات التي ينتهي دورها ببيع بوليصة التأمين. وهدفنا تقديم مكافآت للعملاء على القيادة الآمنة بكل شفافية».

وقال أنس مستريحي مدير العمليات بالوثبة الوطنية للتأمين: تشكل «هلا» إضافة رائعة لمبادراتنا حيث ستسمح لنا بتقديم خدمات، من شأنها إحداث ثورة حقيقية في سوق التأمين، واستقطاب مزيد من العملاء. وتوفر «هلا» خدمة المساعدة الممتازة على الطريق على مدار الساعة، طيلة الأسبوع، وتقديم سيارة بديلة حتى 7 أيام حال وقوع حادث وخدمة تجديد تسجيل المركبات مجاناً.

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