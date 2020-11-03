إشراك المجتمع بتطوير الاتصالات والرقمنة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاقها حملة مشاركة وطنية بهدف أخذ آراء أفراد المجتمع وتصوراتهم وأفكارهم حول مستقبل قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات، ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة من 2021 إلى 2071، والوصول إلى مئوية الإمارات 2071.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية، من منطلق مسؤوليتها عن هذين القطاعين الحيويين اللذين يشكلان جزءاً مهماً من الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.

مجتمع رقمي

وحول هذه الحملة قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعاً محورياً للتطور والتقدم في مختلف القطاعات، وهو حاضن لاقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي، ومحرك أساس للتوجهات العالمية نحو الثورة الصناعية الرابعة والحلول والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من هنا فإن مشاركة المجتمع في تطوير هذا القطاع يعد أمراً مهماً، انسجاماً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة لتصميم الخمسين عاماً القادمة من مسيرة الدولة».

وأضاف المنصوري: «تلتزم الهيئة بما نصت عليه استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث إن نجاح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المهام الموكلة إليها يعتمد بشكل كبير على نجاح خططها واستراتيجياتها المتعلقة بالابتكار والإبداع واستشراف المستقبل.

فقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة بأن الناجح لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، وعليه فقد أولت الهيئة أهمية كبيرة لاستشراف المستقبل، وخصوصاً أنها مسؤولة عن قطاع يعتبر التغيير والتحول والتطور المستمر من أبجدياته، وهذا ما نجسده في مختلف مبادرات، وتعمل الهيئة على 11 موضوعاً للابتكار جميعها متعلقة باستشراف المستقبل وهي البيانات المفتوحة، وتقنيات الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، وأجيال الاتصالات المستقبلية، والتقنيات السيبرانية، والتكنولوجيا الرقمية العربية، والبلوكتشين، والروبوتات، والتحليل المتقدم للبيانات».

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