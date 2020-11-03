منع 743.3 ألف هجمة سيبرانية في 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 69 ألفاً و209 هجمات سيبرانية، خلال أكتوبر الماضي بانخفاض قدره 42% مقارنة بنحو 118 ألفاً و815 هجمة في سبتمبر السابق له، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 743 ألفاً و345 محاولة وهجمة سيبرانية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال، بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجاتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر، أمس، أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 42% وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، وتشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.

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