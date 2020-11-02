340 خبيراً من 97 دولة باجتماعات «آيرينا»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنطلق اليوم فعاليات الاجتماعين الـ19 والـ20 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». بشكل افتراضي للمرة الأولى بسبب جائحة «كوفيد – 19».

ويشارك بالاجتماعين أكثر من 340 شخصية رفيعة المستوى وخبيراً من 97 دولة يناقشون الأهمية المتزايدة للسياسات والاستثمارات التي تدعم التحرك المتسارع لبناء منظومة طاقة منخفضة الكربون.

التعافي الأخضر

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة – خلال مؤتمر صحفي: المناقشات ستسلط الضوء على الأهمية التي تمثلها الطاقة في الحفاظ على مرونة واستمرارية خدمات القطاعات الأخرى وبالأخص قطاع الرعاية الصحية، وضمان استمرارية إنتاج الغذاء وسلاسل إمداده عالمياً.

وأضاف: ما يزيد أهمية الاجتماعين تزامنهما مع التوجه العالمي حالياً للتعافي الأخضر في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، والتي يمثل استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة أحد عناصرها الرئيسة، لذا تسعى الإمارات أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تحفيز الجهود الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة تحول الطاقة عالمياً.

ظروف استثنائية

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: نجتمع هذه المرة وسط ظروف استثنائية بكل معنى الكلمة. فمع اضطرار الكثير من البلدان لاتخاذ إجراءات الإغلاق والحجر الصحي مجدداً لمواجهة تفشي كوفيد – 19، علينا أن ندرك جميعاً فرص النمو والاستقرار التي يوفرها تحول قطاع الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، في رده على سؤال للبيان حول تأثير انعقاد الاجتماعات عن بعد على المشاركين وعلى الموضوعات المطروحة للنقاش - أنه يمكن للاجتماعات أن تحقق أهدافها ويكون لها تأثيرها الكبير حتى لو تم ذلك عن بعد، ونحن جاهزون لذلك. وأشار إلى أنه في الشهور الماضية استطعنا العمل بشكل افتراضي، ولم نتأثر بذلك، وتم نشر تقارير مهمة.

وقال: التوقيت مهم والمجلس لديه هذا الأسبوع الفرصة لمناقشة جميع الموضوعات.

تجاوز المستهدف

وأكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوبة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا أن الإمارات حريصة على تنوع الطاقة وضمان دور ريادي في قطاع الطاقة والاستدامة، مشيرة إلى أن الإمارات حققت الكثير من أهدافها حيث تم الإعلان عن استهداف تحقيق نسبة 7% من الطاقة المتجددة بحلول 2020 لكننا حققنا 9% وتجاوزنا المستهدف.

كما أعلنت الإمارات إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الكهروضوئية في العالم ونتحرك بخطى ثابتة لتحقيق ذلك. وتم الإعلان مؤخراً عن محطة للطاقة المتجددة في دبي وكذلك في الشارقة، ونحن نحافظ بذلك على أمننا في هذا المجال، ونساهم عالمياً في نشر الطاقة المتجددة، ولدينا شراكة مع الدول النامية والمتقدمة.

مساعدات

وأكد بشير إسماعيل أودراوجو وزير الطاقة في بوركينا فاسو - الذي سيترأس الاجتماعين أن الإمارات قدمت مساعدات إلى بوركينا فاسو وصلت إلى نحو 15 مليون دولار. وهناك أكثر من 60 قرية ستصلها الطاقة المتجددة بفضل هذه المساعدات الإماراتية.

وهناك أكثر من 100 ألف شخص سيستفيدون من مساعدات الإمارات، كما أن هذه المساعدات الإماراتية ستساهم في دعم 12 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق الريفية في بوركينا فاسو.

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة بالإمارات على دعمها الدائم لدولة بوركينا فاسو.

وقال: حققت بوركينا فاسو في السنوات القليلة الأخيرة تقدماً ملحوظاً على صعيد معالجة مشاكل الوصول للطاقة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الكهرباء. ونجحنا خلال السنوات الخمس الماضية بمضاعفة عدد المستفيدين من خدمات الطاقة، إلى جانب الحد من تكاليف الكهرباء والدعم الحكومي بفضل الطاقة المتجددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز