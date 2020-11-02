إطلاق المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة إطلاق أعمال المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة. وقال إن المسح سيغطي كافة المنشآت في جميع المناطق الإدارية، إضافةً إلى المناطق الحرة في الإمارة. مؤكداً أن تعاون المنشآت مع هذا المسح سيساهم في بيان الوضع الاقتصادي الحالي وبناء منظومة متكاملة من المؤشرات لقياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ووجه شكره وامتنانه لكافة المنشآت الاقتصادية التي شاركت في المسح الاقتصادي 2017 و2018 والذي نفذته الدائرة لأول مرة في الامارة حيث كان لاستجابتهم الأثر الكبير في إلقاء الضوء على واقع قطاع الأعمال واحتياجاته، في ظل التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر على المسيرة التنموية المستدامة.

وأعرب عن رضاه بنتائج مسح 2017 و 2018 حيث سجل الناتج المحلي للإمارة ارتفاعاً لافتاً بعد أن كان مبنياً على مؤشرات وتقديرات إحصائية. وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي توزيع المنشآت العاملة حسب حجم العمالة، والنشاط الاقتصادي وبيان تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية إضافة إلى حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقيمتها المضافة بالنسبة للناتج المحلي، كما ساهمت نتائج المسح ببيان واقع حجم رأس المال المستثمر في كل قطاع اقتصادي، والتكوين الرأسمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية.

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