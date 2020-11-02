دبي تستضيف معرض «بحبك يا لبنان»

المصدر: دبي- البيان

يستعد أكثر من 100 مصمم لبناني للمشاركة في معرض «بحبك يا لبنان»، الذي سيقام في دبي ابتداءً من 5 نوفمبر ويستمر حتى 28 نوفمبر.

تنظم شركة «بيوند يور ليمتس» معرضاً لإنقاذ المصممين والحرفيين اللبنانيين الذين تضررت أعمالهم ومشاغلهم بعد انفجار بيروت، وذلك بهدف تشجيعهم على النهوض اقتصادياً، ودعم جهود المحافظة على حرفهم المختلفة التي تعتبر إرثاً ثقافياً واجتماعياً مهدداً بالزوال.

ويقام المعرض برعاية القنصلية اللبنانية العامة في دبي والمناطق الشمالية، ويستضيف عدداً كبيراً من لمصممين والحرفيين الذين سيحضرون من لبنان للمشاركة في هذه الفعالية التي تمتدّ نحو 4 أسابيع. ويعرض 25 مصمماً ومحترفاً لبنانياً كلّ أسبوع أعمالهم الفنية المنوّعة من مختلف القطاعات بما في ذلك الأزياء، المجوهرات، الأدوات المنزلية، التحف الفنية وغيرها.

والمعرض سيكون بضيافة مطعم «الفلمكني»- الجميرا يومياً من الساعة الـ12 ظهراً حتى 9 مساءً، وهو مبادرة خاصة تأتي تأكيداً على المحبة المتبادلة بين الإمارات ولبنان، وعلى أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين. وبالإمكان متابعة أخبار «بحبك يا لبنان» وأبرز مستجداته، بما فيها أسماء المصممين المشاركين كلّ أسبوع عبر صفحات المعرض الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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