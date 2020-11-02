دبي للطيران المدني: نؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا وطاقاتنا في يوم العلم

المصدر: دبي- البيان

قال محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بمناسبة يوم العلم: «نحتفل اليوم كباراً وصغاراً، مواطنين ومقيمين بيوم العلم، هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا، ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا وطاقاتنا، لنسير على نهج قيادتنا الرشيدة في العمل من أجل رفعة الوطن.

أصبح علم الإمارات رمزاً خالداً للاتحاد، ودافعاً لكل من يعيش على أرض الدولة للعمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وريادته في كل المجالات.

إن علم الإمارات هو رمز اتحادنا، وقوتنا، وأملنا لرسم مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، فهنيئاً لنا جميعاً بيوم العلم، وبدولتنا الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت دولة ملهمة للعالم في نهضتها وتطورها، الذي حققته على مدار العقود، وحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً».

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