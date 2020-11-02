"إي. زي. دبي" تطلق خدمات تشغيلية متطورة

المصدر: وام

أطلقت "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية بقلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، عدداً من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تزويد العملاء بحلول تشغيلية مثالية تتسم بالسرعة والبساطة وكفاءة توصيل البضائع من المنطقة الحرة إلى المستخدم النهائي.

ومن بين خدماتها المبتكرة التي جرى إطلاقها خدمة "إي. زي. باس" EZPass التي تعد الأولى من نوعها في دبي وتسمح بنقل البضائع بشكل فعال وسلس داخل المنطقة وخارجها وتغني هذه الخدمة الرقمية العملاء عن إصدار تصاريح الدخول الورقية وذلك تماشيا مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي تم إطلاقها في العام 2018 مختصرة بذلك وقت انجاز الاجراء بنسبة 90 بالمائة وجعل جميع المعاملات لا ورقية في "إي.زي. دبي" مع حلول عام 2021.

وإلى جانب ذلك تم الإعلان عن إنشاء "المستودعات المزدوجة" التي تتيح للعملاء دمج أنشطتهم الداخلية والخارجية ضمن منشأة واحدة بالإضافة إلى الاستفادة من الترخيص المزدوج.

ويمنح نظام المستودعات المزدوجة الشركات مرونة وسرعة عاليتين تمكناها من اخراج وإدخال البضائع دون الحاجة لتجميع البضائع في شحنة واحدة كبيرة وذلك لرفع كفاءة إدارة المخزون لديهم، وسيطبق النظام بشكل أساسي على منطقة التجارة الإلكترونية على أن يطبق لاحقا على جميع العمليات في منطقة الخدمات اللوجستية.

وقال عبد الباسط المرزوقي مدير إدارة العمليات اللوجستية في دبي الجنوب : "إنه في إطار سعينا المتواصل لاتباع أفضل الممارسات وتوفير حلول تشغيلية متميزة يسعدنا تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تؤكد أهمية راحة العملاء بالنسبة لنا وستساعد الخدمات عملاءنا على تسريع وتيرة التعامل مع البضائع بطريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة والعمل في بيئة ديناميكية لدعم نموهم وازدهارهم وتتماشى هذه الخدمات جميعها مع تطلعاتنا لإحراز التطور المنشود لنكون أحد مراكز الأعمال المبتكرة لإنجاز العمليات على مستوى العالم".

وتوفر "إي. زي. دبي" إضافة قيمة إلى القطاع تتميز بمفهوم تخزين مزدوج وفق آليات عمل المناطق الحرة والتقليدية في دبي مع توفير الاتصال السلس متعدد الوسائط بين النقل البري والجوي والبحري.

تعد " إي.زي. دبي" أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط على مساحة قدرها 920,000 متر مربع وجرى تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية العاملة من شتى أنحاء العالم.

وتهدف المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزا للتجارة الإلكترونية العالمية.

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