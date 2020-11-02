واحة دبي للسيليكون: يوم العلم تجديد عهد لمواصلة ترسيخ مكانة الدولة واحة للإبداع

المصدر: دبي- البيان

قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون بمناسبة يوم العلم: «نرفع علم الدولة عالياً في يوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد قيادة الدولة، تلبية لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حتى تبقى راية الوطن شامخة.

وتواصل الدولة تحقيق الريادة في كل المجالات. يأتي هذا اليوم بعد سنة مميزة شهدت رفع علم الإمارات على أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ بكفاءات وابتكارات تكنولوجية وطنية وسواعد محلية، كما حققت الدولة الريادة عالمياً في سرعة وكفاءة الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» وتداعياتها بجدارة واقتدار».

وأضاف: «في عام الاستعداد للخمسين يجمعنا علم الإمارات للمساهمة مع كل شرائح المجتمع بأفكارنا لتصميم الخمسين عاماً المقبلة لمستقبل الإمارات والبناء على إنجازات خمسة عقود تلت تأسيس الاتحاد، بالرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، الذين وضعوا الأسس المتينة لبيت متوحد ودولة تواصل التطور والتقدم والابتكار وتجسّد الطموح الذي لا يعرف المستحيل».

وختم الزرعوني بالقول: «يوم العلم تجديد للولاء والانتماء لأرض الإمارات المعطاءة وقيادتها الحكيمة، وعهد على مواصلة ترسيخ مكانة الدولة واحة للإبداع والإنجاز والتقدم وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والبحثي إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، انطلاقاً من قيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة لمستقبل أفضل للإنسان».

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