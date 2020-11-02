وصل لإدارة الأصول: دامت الإمارات دولة عز تزهو فخرًا برايتها

المصدر: دبي- البيان

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: في الثالث من نوفمبر من كلّ عام، تحل علينا مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعًا، إنها "يوم العلم"، ويوم الاحتفال بأهم رموز وحدتنا في الامارات العربية المتحدة. في هذه المناسبة، يلتف الشعب حول قيادته لتجسيد ثقافة احترام العلم رمز سيادة دولتنا الحبيبة، والانتماء إليها.

إننا عندما نرفع العلم على مبانينا ومرافقنا ومؤسساتنا نعبّر بإخلاص عن مشاعر الفخر بقيم وطنية أرساها المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين – "طيب الله ثراهم"، لنواصل حمل رسالتهم عندما التفوا حول هذا العلم، للإعلان عن نشوء وطن يزهو بمبادئ التسامح والإخاء. ومن خلال مواصلة السير على دربهم، يتجدد عهد ولائنا للخلف الصالح من قيادتنا، والعمل سويًا لترسيخ المكانة الرائدة للإمارات وصورتها المشرقة بين العالم وشعوبه.

هنيئًا لقيادتنا وشعبنا في هذا اليوم، ودامت الإمارات دولة عز تزهو فخرًا برايتها، وترنو إلى أعلى درجات المجد بفضل طموحات أبناء يسعون إلى تحقيق غايات سامية للاستحواذ على الصدارة في كافة المجالات.

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