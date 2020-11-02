"أدنيك": علم الإمارات عنوان لمسيرة المستقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن علم دولة الإمارات رمز لماضي من الأمجاد، وحاضر من الإنجازات، وعنوان لمسيرة مستقبل رسم بألوانه خارطة طريق نسمو بها، خلف قيادتنا الرشيدة التي نفاخر بها الأمم.

وأشار الظاهري إلى أن الاحتفاء بيوم العلم، وتكريمه، واجب علينا جميعاً، وذلك من خلال صونه، والاعتزاز به، في مشهد يتأطر بالعمل الدؤوب والمستمر في سبيل رفعته والحفاظ على مكتسباتنا، وزرع هذه الخصال في عقول وصدور أجيال المستقبل، ليواصلوا مسيرة الخير التي أرسى دعائهما الأباء المؤسسون لهذا البلد المعطاء.

وأضاف إن هذا اليوم العزيز على قلوبنا هو دعوة للتكاتف، والالتفاف وتجديد العهد والولاء لقيادة بذلت الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن، وقدمت الإنجاز تلو الإنجاز، لتصبح الإمارات واحة للأمن والأمان، ومنارة للتعاون والعمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز