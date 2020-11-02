تسجيل عقاري الشارقة: يوم العلم يلخص معاني الوحدة والتضامن

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن «يوم العلم يمثل مناسبة وطنية كبرى تعلي من قيم الوفاء والولاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، وهو مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، وأخيهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»رعاه الله«، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الوفي لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً، ونحن نعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا في شتى الميادين».

وأضاف الشامسي «إن إحتفالات الدولة بيوم العلم تلخص معاني الوحدة والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات تحت راية عظيمة في تاريخ دولتنا، وفرصة لغرس حب الوطن والولاء له في نفوس أبنائنا رواد المستقبل وحراسه.

ومناسبة هامة تذكرهم وتذكرنا باليوم الذي توحدت فيه الإمارات تحت راية واحدة ستبقى أبد الدهر، مؤكداً أن مبادرة يوم العلم غدت حدثاً سنوياً ينتظره الجميع للتعبير عن حبهم وتقديرهم للوطن وقيادته الرشيدة من خلال الالتفاف حول علم الإمارات، رمز الوحدة والانتماء لجميع مواطني وسكان الدولة».

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