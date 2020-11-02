«سعيد» يوفر خدمات «تسهيل» لإنجاز معاملات المستثمرين

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، توفير خدمات «تسهيل»، ضمن مبنى المركز في القصباء لإنجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب الخاصة بـ«تسهيل»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومركز الثقة «تسهيل»، والمتضمنة باقة فتح سجل المنشأة وباقة التصاريح.

ويأتي التعاون بهدف توسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين في الشارقة لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين وتسهيل أعمالهم وإنجاز معاملاتهم، ضمن منصة واحدة وبزمن قياسي لا يتجاوز 60 دقيقة، بما يلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد مروان صالح العجلة، المدير العام لمركز «سعيد» أن هذه الخدمات الجديدة التي يوفرها المركز للمستثمرين، تجسد رؤيته في تقديم خدمات نوعية ومتطورة لكل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية الاستثمارية في إمارة الشارقة، بما يوفر سبل الراحة وخدمات الضيافة الفاخرة لتحقيق السعادة لجميع المتعاملين، انسجاماً مع الجهود الرامية لتحقيق لسعادة المجتمع الإماراتي.

وأضاف: يسعى المركز من خلال تعاونه وشراكاته مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، لتقديم خدمات ضمن مركز متكامل إيفاء بوعده بأن يكون محطة مركزية لجميع المستثمرين في الإمارة، لإنجاز معاملاتهم في بيئة استثمارية محفزة، ما يعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، ويسهم في دعم القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

ويوفر مركز «سعيد»، إضافة إلى خدمات «تسهيل»، الخدمات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وهي، تجديد رخصة، مواعيد التقييم الفني، تجديد الاسم التجاري، تسجيل مستثمر جديد.

والخدمات الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (الجوازات) وهي، إذن دخول للشركات، وإصدار وتجديد إقامة للأفراد والشركات، وتعديل وضع، وإلغاء إقامة وإصدار وتجديد وإلغاء بطاقات المنشأة، إلى جانب الخدمات الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهي تزويد المستثمرين بجميع الخدمات، التي تضمن إتمام الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجوازات والإقامات.

ويقدم المركز خدمات خاصة بمدينة الشارقة للإعلام (شمس) مثل إصدار وتجديد تراخيص المنطقة الحرة، كما يقدم خدمات التأمين الصحي لجميع الفئات، إلى جانب الخدمات الخاصة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهي، شهادة تسجيل عضوية لعام جديد، وتجديد طلب شهادة المنشأ للأعضاء المنتسبين، وتقديم خدمات التصديقات بأنواعها. كما يوفر خدمات «كاتب العدل»، بهدف إنجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب الخاصة بالمحاكم، ومنها الخدمات الخاصة بالتصديق على المحررات مثل الوكالات وعقود البيع والتنازل والإقرارات والتعهدات، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وشملت الخدمات الخاصة بإدارة المرور والتراخيص، دفع مخالفات المرور في جميع إمارات الدولة، وتجديد رخصة مركبة وإصدار رخصة مركبة وتأمين المركبات، أما الخدمات الخاصة ببلدية الشارقة فهي تجديد عقود الإيجار، وتصديق عقود الإيجار الجديدة، وبراءة الذمة.

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