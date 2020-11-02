160 % نمواً في خدمات تسويق «إتقان» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إتقان»، شركة تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، خصوصاً التسويق المبني على نتائج الأداء، عن أنها شهدت زيادة لافتة في الطلب على خدمات التسويق المبني على نتائج الأداء في الفترة من 2019 لغاية النصف الأول من 2020.

حيث وصل النمو في الطلب إلى قُرابة 160%. ويعكس هذا النمو الكبير تنامي وعي العلامات التجارية بفوائد ومزايا هذا النوع من التسويق، الذي بات يشكل عاملاً حيوياً في نمو التجارة الإلكترونية.

في هذا الصدد، شهد الطلب على خدمات التسويق المبني على نتائج الأداء للعلامات التجارية للمنصات الأحادية (Mono brands) للتجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 180%،خلال الفترة من 2019 إلى النصف الأول من 2020؛ بينما سجل الطلب على هذه الخدمات لأسواق التجارة الإلكترونية (Market Place) زيادة بنسبة 140% خلال الفترة ذاتها.

ويشير كبار مسؤولي «إتقان» إلى أن الشركة شهدت معدلات كبيرة في الطلب على هذه الخدمات بعد نجاحها في ترسيخ مكانتها كونها أحد أفضل مقدمي خدمات التسويق المبني على نتائج الأداء على مستوى المنطقة. علاوة على ذلك، حققت «إتقان» زيادة بنسبة 29% في مدخولات التجارة الإلكترونية لهذه الفئة من العملاء خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 و2020.

كما شهدت قاعدة عملاء «إتقان» نمواً بنسبة 77.4% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وفي تفاصيل المؤشرات، حققت عائدات التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من 2019 نحو 68,863,916 درهماً قيمة لخدمات التسويق المبني على نتائج الأداء، في حين بلغ مجموع عائدات الخدمات المقدمة في النصف الأول من 2020، للفئة نفسها من العملاء في العام 2019، 88,805,212 درهماً، ونحو 122,202,164 درهماً من العملاء القدماء والجُدد خلال النصف الأول من 2020.

وأوضح منصور الثاني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «إتقان»، أن التسويق المبني على نتائج الأداء هو مجموعة من منظومات الإعلان والتسويق الإلكتروني يتم بموجبها الدفع لشركات التسويق والإعلان عند إتمام إجراء معين مثل البيع، أو اكتساب عملاء جُدد، أو النقر على زر أو نافذة إلكترونية.

وأكد منصور ضرورة اعتماد كل الشركات على التسويق المبني على نتائج الأداء لكونه يتيح لها إمكانية الوصول إلى عدد كبير من الشراكات ومُشتري المساحات الإعلانية، ما يسهم في زيادة المبيعات.

وقال منصور: «جميع الشركات بحاجة لزيادة مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى المزيد من العملاء المُحتملين. ويفتح التسويق المبني على نتائج الأداء المجال أمام فرص لا حصر لها، بفضل نهجه العملي وإمكانية قياس نتائجه. وتتيح هذه الخدمات العديد من الميزات بالغة الأهمية للشركات، ومن ضمنها تحديد مصادر زائري المنصات الإلكترونية؛

وتقييم أداء المحتوى الإعلاني؛ وحساب متوسط تكلفة كل إجراء أو نقرة يقوم بها زائر الموقع، والتي تُعتبر عناصر مهمة من شأنها مساعدة الشركات على استخدام البيانات لزيادة تدفق زائري المنصات الإلكترونية ومبيعات الخدمات والمنتجات، إلى جانب تمكين الشركات من اتباع نهج تسويقي استباقي».

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