إتمام دمج عمليات نور بنك في "دبي الإسلامي" بنجاح

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم عن إتمام دمج عمليات نور بنك وذلك بعد نجاح نقل كافة العلاقات المصرفية إلى بنك دبي الإسلامي.

ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات يتجاوز 300 مليار درهم.

وحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ رئيسية ملزمة تستند إلى أطر حوكمة متينة استهدفت تقليل تأثيرات المشروع على المتعاملين والسوق إلى الحد الأدنى.

ولتحقيق هذا الهدف عمدت فرق العمل متعددة الوظائف والاختصاصات في البنك إلى العمل على مدار الساعة لضمان إتمام نقل العمليات المصرفية بسرعة وسلاسة، وبالحد الأدنى من فترات انقطاع النظام والقنوات التابعة للبنك.

وتمكن البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياسي على الرغم من الظروف غير المواتية، في الوقت الذي تعمل فيه معظم فرق العمل عن بعد بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من صعوبة إتمام المشروع ضمن الوقت المحدد والمقدر بعام واحد وخاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الكلي العالمي، إلا أن تواءم التخطيط المحكم مع القدرات التنفيذية لفرق العمل ساهم بإنهاء مشروع الدمج خلال 283 يوماً فقط، وقبل الموعد النهائي المتوقع بفترة طويلة.

وتعليقاً على هذا الانجاز الناجح، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "نحن سعداء بالإعلان عن هذا الفصل الجديد في مسيرة البنك العريقة. لقد كان التواصل الفعال مع الأسواق والمتعاملين والجهات التنظيمية عنصراً أساسياً في نجاح تنفيذ المشروع، حيث مكننا من التعامل بكفاءة مع كافة الحالات غير المتوقعة ومن إطلاع عملائنا على تطورات تنفيذ المشروع أولاً بأول؛ ليتم تنفيذ نقل العمليات المصرفية بسلاسة وننجح باستعادة كافة الخدمات قبل الوقت المتوقع وبأقل تأثيرات على المتعاملين".

وأضاف: "إن نجاح عملية الاستحواذ والدمج هو بفضل الدعم الكبير من قبل كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات الرقابية، ومجالس الإدارة والهيئات الشرعية في كلا البنكين. كما أود التوجه بجزيل الشكر لجميع فرق العمل التي عملت بجد وإخلاص خلال فترة التخطيط والتنفيذ على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة الحالية".

واختتم شلوان بقوله: "تعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، ويأتي إتمام عملية الاستحواذ ليعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، مما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات. ونحن نتطلع قدماً لأن نكون مساهمين فاعلين في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها الدولة وبنك دبي الإسلامي".

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