3 تريليونات درهم ثروات الأثرياء في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر ثراءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ أصحاب الثروات الفائقة المقيمين على أرضها، حتى نهاية يونيو الماضي، 82763 شخصاً، وبلغت القيمة الإجمالية لثرواتهم 825 مليار دولار «3.02 تريليونات درهم»، وذلك بحسب البيانات الصادرة أمس، عن شركة «نيو وورلد ويلث»، المتخصصة بأبحاث الثروات.

ويُقصد بذوي الثروات الفائقة، الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولاً مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار. وأفادت البيانات بأن الإمارات موطن لعدد 214 مليونيراً، تبلغ قيمة الأصول الإجمالية المملوكة لكل منهم 100 مليون دولار فأكثر، 3410 مليونيرات، بأصول تتجاوز 10 ملايين دولار، و79100 مليونير بأصول تتجاو مليون دولار. وجاءت إسرائيل في المركز الثاني، بأصول 744 مليار دولار، ثم السعودية بأصول قيمتها 482 مليار دولار.وأفادت البيانات بصدارة دبي لمدن المنطقة في قيمة الثروات، حيث بلغت الأصول المملوكة لذوي الثروات الفائقة المقيمين، حتى نهاية يونيو الماضي، 491 مليار دولار «1.8 تريليون درهم».

وأظهرت البيانات أن تحليل ذوي الثروات الفائقة في دبي، كالتالي: 2310 مليونيرات بقيمة أصول إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار لكل منهم، و49400 مليونير بأصول تتجاوز 1 مليون دولار لكل منهم. وحلت تل أبيب ثانية، بأصول إجمالية قيمتها 289 مليار دولار، فيما جاءت إسطنبول ثالثة بأصول قيمتها 154 مليار دولار، ثم أبوظبي رابعة، بأصول قيمتها 137 مليار دولار.

يُذكَر أن «نيو وورلد ويلث»، أصدرت تقريراً سابقاً أفادت فيه بأن الإمارات صُنّفَت في المركز الأول عربياً، والثامن عالمياً، في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء في 2019، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، بنمو 2%.

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