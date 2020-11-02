29 مشروعاً عقارياً منجزاً في دبي خلال 10 أشهر بـ 7.6 مليارات

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن عدد المشاريع العقارية، التي جرى إنجازها منذ بداية العام الجاري بلغ 29 مشروعاً عقارياً في مختلف مناطق الإمارة. وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن القيمة الإجمالية لتلك المشروعات بلغ أكثر من 7.64 مليارات درهم، مؤكداً أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد الإعلان عن إنجاز المزيد من هذه المشاريع، بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى تواصل عمليات إنجاز المشاريع العقارية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات في دبي على نحو مستقر على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بفضل السياسات، التي اعتمدتها السلطات العليا في الإبقاء على عمل قطاع البناء والتشييد، خلال فترة الجائحة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة العاملين.

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