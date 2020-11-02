عبدالله النعيمي لـ«البيان»: «آيرينا» تبحث تحوّل نظام الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تستضيف أبوظبي غداً فعاليات الاجتماعين 19 و20 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). وتنظم «آيرينا» اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل الفعاليات والدول المشاركة والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماعين.

ويتحدث في المؤتمر الصحافي معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور بشير إسماعيل ويدراوغو، وزير المناجم والوظائف والطاقة في بوركينا فاسو، والرئيس المعتمد لمجلس «آيرينا»، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). وأكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في تصريح خاص لـ «البيان» أن الاجتماعات ستتناول العديد من الموضوعات أهمها التحول في نظام الطاقة العالمي، ومرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى قضية التعاون المتعدد الأطراف بين المنظمة ومختلف دول العالم. وأشار إلى أن الاجتماعات ستعقد للمرة الأولى عن بُعد. وستشهد حضوراً واسعاً من الخبراء والمتخصصين. وأكد أن مختلف دول العلم تترقب نتائج الاجتماعات، مشيراً إلى أن مختلف المؤسسات العالمية تتابع عن قرب دور الطاقة المتجددة في خلق قطاعات ووظائف جديدة تساهم في التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد أن المناقشات ستكون فرصة للخبراء وللشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة بشكل ملموس في مباحثات الطاقة العالمية، والاطلاع على آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بسياسات الطاقة المتجددة والاستثمار والتكنولوجيا.

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