مجلس إدارة «أرابتك» يتابع خطة التصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة أن مجلس إدارتها تابع خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، سير عمل خطة التصفية، وناقش الاستراتيجية المتبعة للمضي قدماً في ذلك. كان مجلس إدارة الشركة ناقش القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 8 أكتوبر الماضي. وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي، لصالح حل الشركة، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة. ويمنح القرار مجلس الإدارة فترة زمنية، أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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