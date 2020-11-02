7774 حساباً جديداً في سوق دبي المالي بنمو 6.3 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 7774 حساباً جديداً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة6.3% وفق رصد «البيان الاقتصادي».ووصل عدد الحسابات الجديدة خلال أكتوبر 744 حساباً جديداً، واستحوذت «أرقام سيكيوريترز» على النصيب الأكبر منها بواقع 103 حسابات، ثم «الرمز» 85 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي» 77 حساباً، يليه «بي اتش مباشر» 71 حساباً، ثم «هيرميس - الإمارات» 54 حساباً، يليها «دبي الإسلامي» 40 حساباً، يليه «أبوظبي التجاري» 40 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 31 حساباً، و«شعاع» 30 حساباً و28 حساباً لــ «الأنصاري» و27 حساباً «أبوظبي الأول» و23 حساباً لـ «مينا كورب»، 21 حساباً لــ «الضمان».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 30 شركة، أكثر من 116 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 8.1 مليارات سهم بقيمة 6.6 مليارات درهم.

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