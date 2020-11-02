2.68 تريليون درهم موجودات 10 بنوك وطنية في سبتمبر

المصدر: أبوظبي – وام

قفز إجمالي موجودات 10 بنوك وطنية إلى 2.68 تريليون درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 11.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب بيانات البنوك.وشملت قائمة البنوك التي أفصحت عن بياناتها، بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني،دبي الإسلامي، رأس الخيمة الوطني، الفجيرة الوطني ،الشارقة الإسلامي ، دبي التجاري، أم القيوين الوطني ،الإمارات الإسلامي . وارتفع إجمالي قيمة الودائع في البنوك العشرة إلى 1.74 تريليون درهم بزيادة 10.7%، ونمت التسهيلات الائتمانية 5% مرتفعة الى 1.47 تريليون درهم.

وتصدر أبوظبي الأول قائمة أكبر البنوك من حيث الموجودات بـ 955 مليار درهم، ثم الإمارات دبي الوطني 692 مليار درهم تقريباً، ثم أبوظبي التجاري 409 مليارات درهم ودبي الإسلامي 299 مليار درهم.كما جاء أبوظبي الأول الأول من حيث قيمة الودائع بـ 602 مليار درهم وكذلك القروض 389 مليار درهم .

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