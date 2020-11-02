«المالية» تُحذر من عمليات احتيال على الدرهم الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت وزارة المالية إلى الحذر من عمليات الاحتيال، وعدم مشاركة رقم بطاقة الدرهم الإلكتروني أو كلمة المرور أو المعلومة السرية مع أي جهة أو شخص لأي سبب.

وذكرت المالية، أمس، إن الجيل الجديد، الذي تم إطلاقه أخيراً من منظومة الدرهم الإلكتروني يهدف لتوفير تجربة سهلة وشفافة وأكثر أماناً للمتعاملين، حيث يتيح للمتعاملين الدفع من خلال الهاتف المتحرك، وبطاقات الدرهم الإلكتروني، التي تم إعادة تصميم المزايا، التي تقدمها للمتعاملين. وأوضحت أن عدداً أكبر من المصارف انضم للمنظومة، بهدف منح خيارات ومزايا عديدة للارتقاء بأسلوب الحياة، وإتاحة نظام دفع عصري موحد للجهات الحكومية لتحصيل مدفوعاتها، وإدارة تدفقات إيراداتها.

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