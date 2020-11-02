ورشة عصف ذهني لـ«تنظيم الاتصالات» لتصميم مستقبل الإمارات للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات ورشة العصف الذهني الافتراضية بعنوان «بأفكاركم نصمم مستقبل الإمارات للخمسين عاماً المقبلة) والتي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتنسجم هذه الورشة مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات في الخمسين عاماً المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بداية عام 2020، وشارك في الورشة في يومها الأول مجموعة المتنافسين في الدورات السابقة لهاكاثون الإمارات الذي يحمل شعار بيانات للسعادة وجودة الحياة. كما شارك فيها عدد كبير من المبدعين والمبتكرين من أفراد المجتمع.

وسيتم الاجتماع بأصحاب الأفكار والاقتراحات في جلسة أخرى ستنعقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر. وتطرقت الجلسة في يومها الأول إلى أهم المبادئ والأسس التي تعتمد عليها عملية استشراف المستقبل، وأهم المبادرات الوطنية المتعلقة باستشراف المستقبل مثل استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل ورؤية الإمارات 2021، ورؤية الإمارات 2071، كما تناول المتحدثون في الورشة المقومات والإمكانات التي تتميز بها دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة وبيئة حاضنة للإبداع، وفرص استثمارية كبيرة ومشاريع ورؤى مستقبلية طموحة.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة: إننا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات واقتداء بتوجيهات القيادة الرشيدة ننظر إلى المستقبل بعقول مفتوحة، نعمل على استشراف ما ستأتي به التطورات، ولا نتردد في الاستعداد له بالمشاريع اللازمة، فما نعيشه اليوم في الدولة هو ما تسعى دول كثيرة في العالم لتحقيقه مستقبلاً، وما نسعى إليه في المستقبل القريب هو ما يراه غيرنا مستحيلاً، لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن المستقبل للمبادرين والجريئين، وأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.

وأضاف: نسعى باستمرار لاستقطاب المبتكرين والمبدعين ويجسد هاكاثون الإمارات الذي تنظمه الهيئة سنوياً هذا التوجه، وبما أننا نعيش عام الاستعداد للخمسين القادمة سعينا في هذه الورشة لاستقطاب أكبر عدد من المبدعين ممن شاركوا في الهاكاثون أو ممن لم يسبق لهم المشاركة ليقدموا ما في جعبتهم من أفكار، ناقشناها معهم وعملنا على توجيههم لتطويرها، ونحن سعيدون بما لقيناه من حماس لدى المشاركين، لقد شجعناهم على إطلاق العنان لعقولهم لتقديم أفكار إبداعية مستحيلة، لأننا في دولة لا تعرف المستحيل، وأنا على ثقة بأن كوكبة من هذه الأفكار سيكتب لها النجاح وستشكل حجراً مهماً في بناء مستقبل دولتنا للخمسين عاماً القادمة.

220000

بلغ عدد الأسماء المسجلة ضمن النطاق الوطني ae 220 ألفاً منذ بداية العام 2020 بنمو نسبته 1.4% تقريباً مقارنة مع 217 ألفاً في نهاية العام 2019، وفقاً لما أعلنت عنه هيئة تنظيم الاتصالات.

وبلغ نمو الأسماء الجديدة التي جرى تسجيلها ضمن النطاق الوطني نحو 1.4% وبواقع 7 آلاف اسم منذ بداية العام . وبلغ عدد المرخصين لممارسة مهنة مسجل معتمد للنطاق الوطني ae. حتى الآن 22 مسجلاً معتمداً. (أبوظبي - وام)

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