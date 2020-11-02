«الإنشاءات البترولية» تتصدر شركات الهندسة في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

تصدرت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، تصنيف مجلة أويل آند غاز ميدل إيست كأفضل شركة لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط. وحققت الشركة هذا الإنجاز المرموق متفوقة على أكبر شركات القطاع من مختلف دول العالم ومؤكدة القيمة الكبيرة التي تضيفها إلى الصناعة وشركائها والدول التي تعمل بها.

ويشكل هذا الإنجاز دلالة على مساهمة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في القطاع عبر مشاريعها الجارية والمستقبلية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، والقيمة الاقتصادية التي تضيفها للبلاد، علاوةً على أصولها المتطورة وقدرتها التشغيلية العالية. كما يأتي هذا التكريم في أعقاب سلسلة من الإنجازات التي حققتها الشركة مؤخراً والتي تضم جائزة «سيف الشرف» لالتزامها بأفضل معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تصميم وتصنيع أكبر منصة بحرية في العالم.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي تلهمنا رؤيتها الثاقبة على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التقدم والتطور، وهو أمر يبرز جلياً في أحدث إنجازات شركتنا في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل في حصولها على تصنيف المركز الأول من مجلة أويل آند غاز ميدل إيست كأفضل شركة لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات».

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