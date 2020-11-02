مقترحات من «المهندسين» لتعزيز البحث والتطوير

المصدر: دبي- البيان

أكد المهندس محمد محمود مشروم رئيس جمعية المهندسين، أهمية تطوير استراتيجية وطنية للبحث والتطوير، خلال الخمسين عاماً القادمة، تستهدف القطاع الأكاديمي والصناعي، لكونها تمثل خارطة الطريق لمستقبل البحث العلمي في الدولة. جاء ذلك، لدى مشاركة الجمعية مؤخراً في الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، والمشاركة العامة خلال الخمسين عاماً القادمة.

وقدمت الجمعية، العديد من المقترحات التي من شأنها تمكين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تعزيز عملية الازدهار في البحث العلمي، مع المشاركة المجتمعية فيها من خلال خلق العقلية والبيئة البحثية بين جميع أفراد المجتمع. بجانب أهمية تشجيع وتطوير المواهب الوطنية في مجال البحث والتطوير، من خلال تقديم برنامج حوافز لمواطني دولة الإمارات، لمتابعة البحث والتطوير.

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