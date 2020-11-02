منصة لرواد الأعمال لبناء متاجرهم الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

تم أمس إطلاق منصة «متاجر تلر» (www.telrshops.com) الجديدة، وهي منصة متكاملة لخدمات التجارة الإلكترونية تتيح للتجار ورواد الأعمال بناء متاجرهم الافتراضية، وتوسيع وتنمية أعمالهم عبر الإنترنت. وكانت «تلر»، بوابة الدفع الإلكتروني التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد أعلنت عن منصتها الجديدة «متاجر تلر» التي تمثل وسيطاً إلكترونياً مهماً لمساعدة التجار ورواد الأعمال من مختلف القطاعات على توفير منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت أو تعزيز أنشطتهم الحالية على الشبكة الإنترنت.

وتتيح المنصة الجديدة للتجار إمكانية الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة لبناء متاجرهم الافتراضية المتكاملة بكل سهولة من خلال إجراءات آمنة وسريعة. وجرى دمج هذه المنصة بالكامل مع بوابة «تلر» للدفع الإلكتروني بهدف تمكين التجار من قبول مختلف أنواع المدفوعات عبر الإنترنت، وهي ميزة في غاية الأهمية اليوم لتعزيز القدرة التنافسية في السوق، ومواكبة الاتجاهات الحالية الرامية نحو تسريع التحول الكامل إلى المدفوعات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة إلى بناء مجتمع لا نقدي بحلول عام 2021.

وتلبي منصة «متاجر تلر» الحاجة الملحّة في السوق الإماراتية لوجود وسط إلكتروني موثوق وفعال لبناء الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ستعمل المنصة على مساعدة التجار ورواد الأعمال من جميع القطاعات، وبغض النظر عن حجم أعمالهم، على تنمية عملياتهم التجارية من خلال مساعدتهم على الانتقال بمنتجاتهم وخدماتهم إلى الفضاء الإلكتروني، أو عبر تعزيز قدراتهم الرقمية الحالية. وبفضل هذه المنصة سيتمكن رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الأدوات والموارد اللازمة لإنشاء متاجرهم الافتراضية الفريدة.

كما توفر «متاجر تلر» حلولاً متقدمة للتجارة الإلكترونية وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في هذا المجال، لتوفير تجربة مستخدم تتسم بالمرونة والسهولة والفعالية، مع تمكين المستخدمين من الوصول إلى متاجرهم الافتراضية وإدارتها بشكل كامل عبر الإنترنت وفي الوقت الذي يناسبهم من خلال تطبيق TelrShops.

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