الأسهم تستهل نوفمبر متراجعة بضغط مبيعات أجنبية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مدفوعة بضغوط بيع أجنبية، وعمليات جني أرباح طالت شريحة واسعة من الأسهم، خصوصاً في قطاعي العقار والبنوك، مع استمرار حالة الترقب لإفصاحات مزيد من الشركات عن أرباحها الفصلية للربع الثالث.

وانخفض سوق دبي 1.62 % عند 2152.4 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، يتصدرها العقار والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.55 %، إلى 4634.53 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والطاقة والتأمين والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة منخفضة نسبياً على الجلسات السابقة، بلغت 483.4 مليون درهم، منها 409.4 ملايين في أبوظبي، و74 مليوناً في دبي، وجري تداول 155.2 مليون سهم، موزعة بواقع 81.4 مليوناً في أبوظبي، و73.8 مليوناً في دبي، من خلال 3888 صفقة. واستحوذت 3 أسهم من أبوظبي على 60 % من السيولة، أو ما يعادل 280 مليوناً، وهي «الدار» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول».

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.31 %، مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.2 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.68 %، فيما نزل قطاع العقار 2.87 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 3 %، و«إعمار للتطوير» 2.63 %، و«إعمار مولز» 2.7 %، و«الاتحاد العقارية» 1.06 %، و«ديار» 0.73 %، و«داماك» 4.58 %.

وتراجع قطاع الاستثمار 1 %، مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 0.87 %، و«سوق دبي المالي» 2.5 %، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 2.29 %، ونزل قطاع النقل 0.94 %، مع تراجع «أرامكس» 0.5 %، و«العربية للطيران» 1.81 %، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.67 %.

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط بنحو 25.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، ثم «الاتحاد العقارية» 8.6 ملايين درهم. وحقق «أجليتي» أكبر ارتفاع، بنسبة 14.86 %، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.78 %، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 24.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض البنوك 0.74 %، مع نزول «أبوظبي الأول» 0.52 %، و«أبوظبي التجاري» 2.04 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.15 %، وهبط قطاع العقار 3 %، مع تراجع «الدار» 1.49 %، فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 1 %.

وهبط قطاع الطاقة 1.3 %، مع تراجع «دانة غاز» 1.76 %، و«طاقة» 2.78 %، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير. بينما نما قطاع الاستثمار 2 %، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 2.45 %، فيما هبط «إشراق» 1.31 %. واستقر قطاع الاتصالات، مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

تصدر «الدار» التداولات، جاذباً 100 مليوناً، تلاه «العالمية القابضة» 90.54 مليون ، ثم «أبوظبي الأول» 90.51 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة الوطنية للتأمين»، أكبر ارتفاع، بنسبة 15 %، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، الأكثر انخفاضاً، بنحو 4.88 %. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

أداء متباين

تباين أداء المؤسسات، حيث واصلت عملياتها الشرائية في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 16 مليون درهم، بينما مالت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 17 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 17 مليوناً، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 16 مليون درهم.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة شركة «أرامكس» اجتماعاً الأربعاء المقبل، للمصادقة على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة دبي للتأمين الأربعاء المقبل لإقرار النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

★ حصلت شركة «بي إتش مباشر» على تصنيف 5 نجوم حسب تقييم تميز الوسطاء لسوق دبي المالي.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 4.25 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 192.44 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

★ زادت أرباح «التأمين فيدلتي المتحدة» إلى 2.66 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.158 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت خسائر الشركة المتراكمة إلى 23.5 مليون درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 23.5% من رأس المال، فيثما تستهدف الشركة خفضها إلى أقل من 20% بحلول النصف الأول من العام المقبل.

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