10 شركات وساطة تستأثر بـ 79% من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 30 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 79% أو ما يعادل 5.22 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أكتوبر الماضي البالغة نحو 6.61 مليارات درهم. وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.07 مليار درهم ما يعادل 16.23%، وجاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» في المرتبة الثانية بحوالي 759.1 مليون درهم بنسبة 11.48% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 755.26 مليون درهم بنسبة 11.43%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 659.2 مليون درهم بنسبة 9.97%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 528.18 مليون درهم بنسبة 7.99% ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 415.56 مليون درهم بنسبة 6.29%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 340.1 مليون درهم أو ما نسبته 5.15%، يليه «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 265.3 مليون درهم بنسبة 4.01%. وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 220.3 مليون درهم بنسبة 3.33%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 208.8 ملايين درهم بنسبة 3.16%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 180.07 مليون درهم بنسبة 2.72%، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بنحو 167.8 مليون درهم أو ما يعادل 2.54%، ثم «شعاع للأوراق المالية» بحصة 2.21% تعادل 145.8 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» نحو 2.01% تعادل 132.59 مليون درهم، ثم «دار التمويل للأوراق المالية» بنحو 105.5 ملايين درهم بحصة 1.6% و«المشرق للأوراق المالية» بنسبة 1.56% تعادل 102.9 مليون درهم، يتبعها «الانصاري للخدمات المالية» بحصة 1.42% أو 93.9 مليون درهم، و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنحو 1.36% أو ما يعادل 90 مليوناً.

حصص أقل

جاءت 7 شركات بحصص أقل من 0.25% وهي «ورلد انفستمنتس جروب» بنحو 0.24%، و«ار ام زد ام» 0.23% و«الدار للأسهم والسندات» 0.23% و«الوثبة للأسهم والسندات» 0.22% و«بي اتش ام ام» 0.18% و«البروج للأوراق المالية» 0.06% و«أوراق الأسهم للأسهم والسندات» 0.04%. ووصلت حصة «اتش اس بي سي» لنحو 0.85% بقيمة 55.8 مليوناً، ثم «شروق للأسهم والسندات» بحصة 0.84% تعادل 55.4 مليوناً، تلاها «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 0.8% أو 53.07 مليوناً، ثم «مركز الساحل للأسهم» بنحو 52.26 مليوناً أو 0.79%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز