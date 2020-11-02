مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين اتحاد الغرف ورابطة التجارة الكورية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة ورابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا»، عبر تقنية الاتصال المرئي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعياً لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقع المذكرة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وجين هيون هان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«كيتا»، بحضور عبد الله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا، وكون يون أوون سفير كوريا لدى الإمارات.

توطيد العلاقات

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف أن المذكرة تبرز مدى اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بتوطيد العلاقات التجارية مع كوريا. كما تشير إلى الدور الكبير للشركات الكورية في الفترة الحالية خاصة من خلال المشاركة في مشاريع كبرى بالإمارات.

وقال إن المذكرة تأتي في إطار التعاون بين اتحاد الغرف و«وكيتا» في تبادل المعلومات، وإيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية والكورية، والمساعدة على عمل شراكات ثنائية، إضافة إلى عقد الفعاليات الاقتصادية المختلفة والسعي لإيجاد حلول للتحديات التي قد يواجهها القطاع الخاص بالبلدين.

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